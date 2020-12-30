По Тернополю ходять шахрайки, які представляються працівницями газової служби

До співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від 90-річної пенсіонерки про те, що невідомі особи викрали з її квартири 900 гривень.

Зі слів тернополянки, двоє невідомих жінок постукали у двері і сказали, що мають перевірити, чи працює газовий лічильник, чи добре гріють батареї. Старенька й пустила їх. Дві жінки, яких 90-річна бабуся не змогла описати, швидко пройшлися кімнатами, запевнили пенсіонерку, що все добре, і пішли. Лише тоді бабуся помітила крадіжку грошей.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ.

Людей похилого віку правоохоронці застерігають не пускати до свого помешкання невідомих осіб. Адже зловмисники задурюють пенсіонерам голови, представляючись співробітниками комунальних, соціальних служб, пенсійного фонду, або ж пропонують обміняти кошти начебто у зв’язку з грошовою реформою, чи продають якийсь крам. Жителям області, у котрих є старенькі родичі чи сусіди варто розповісти останнім про такий вид шахрайства, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.