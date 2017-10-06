Відкритий лист до Мера Файного Міста

Вельмиповажний пане Мер!

Мені шось зимно! Не знаю, чи то пов`язано з неприпустимим в теперішній політичній ситуації на міжнародній арені похолоданням.

Чи ця несподівано рання осінь в жовтні місяці, коли Тернопільтеплокомуненерго не встигло нарити решток торфяних динозаврів для обігріву міста.

Чи, може,на то є якась інакша метеорологічна, чи безгосподарча холєра неясна.

Але мені, тако й зимно!

І я вважаю, що тепле пальто на вулиці зараз – то дуже доречно.

А от в квартирі – то ні разу не дрес-код, а порушення прав людини і дірка від бублика в наступній мерській каденції.

І ще от таке.

У нашому дворі зняли асфальтове покриття на ремонт. То, прошу пана Мера, може то покриття вже відремонтували і поклали б на місце. Дірки в асфальті – то ж не дірки в шкарпетках, їх штопати вручну не треба.

Хоча, каже наш начальник ЖЕКу, що дірками з нашого асфальтного покриття затуляють прогалини в бюджеті. Сидю , згадую фізику. І розумію, що з тим асфальтом щось нахімічено. Але верніть його на місце. Бо народ, як гірські альпаки скаче в дворі по грубому щебеню і непристойно лається.

А в мене – діти! У всіх х схильність до гуманітарного, високого і світлого.

І я не хочу, щоб вони оперували ненормативною лексикою, як їхня мама.

Одним словом, пане Мере, робіт шось, заким ше сніг не випав! І моліться.

Можете, наприклад, дозволити поставити в нашому дворі, там де труби з дитячого майданчика, об котрі по суботах килими товчуть, а вечорами – морди, капличку.

Теплу, ясна річ. І бруківкою її обкласти. Та липовими каштанами обсадити.

Я там буду жити і грітись, а вдячні виборці будуть молитись за успішне закінчення вашої теперішньої каденції і реалізацію ваших мерських планів у наступній. Люди вже й нову єктенію вивчають. “Не приведи, Господи!

Бо всім відомо, що у вас торішнього снігу не допросишся, але…

Двома словами: Ввімкніть опалення!

Дзвінка Торохтушко