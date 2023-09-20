Біда нічого не навчила, – знову горіло підприємство на Микулинецькій (оновлено)

Біда нічого не навчила… Напевно, так можна сказати про деяких горе бізнесменів… Розповідає начальник Управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей.

Сьогодні о 04:26 год до Головного управління ДСНС області надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві на ТзОВ «ВКФ «Еліт Пласт», що на вул. Микулинецькій.

На місце події було відправлено два відділення частини спеціальної пожежної техніки Головного управління, а також працівників Оперативного командного центру. Після прибуття рятувальників на місце події було встановлено, що горять залишки пінопласту та сировини для його виготовлення на площі 400 квадратних метрів.

На щастя, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти розповсюдженню вогню на прилеглі споруди та території. Також слід відзначити, що поруч із місцем пожежі знаходилися 3 кисневі балони, що може свідчити про проведення робіт, пов’язаних зі зварюванням або іншими вогневими процедурами.

На 05:00 пожежу вдалося локалізувати на площі 250 квадратних метрів, і вже о 05:06 її було повністю ліквідовано. На цей момент проводяться заходи з проливки місця пожежі. У процесі ліквідації було залучено 3 одиниці техніки та 9 вогнеборців.

Нагадаємо, 10 вересня вночі на цьому ж заводі сталася масштабна пожежа. Тоді її ліквідовували півдня. Через пожежу півміста було в диму. Жителям центру та «Дружби» радили обмежити перебування на свіжому повітрі та щільно закрити вікна. Як з’ясувалося, ще два роки тому ДСНС-ники позивалися до суду, аби заборонити роботу цього підприємства і суд вирішив, що підприємство несе загрозу життю і здоров’ю людей.