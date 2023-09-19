18:16 | 19.09.2023
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У Козові освятили новозбудовану пожежно-рятувальну частину

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Вона оснащена сучасним обладнанням та необхідною технікою.

📍Обслуговуватиме 4 громади області: Козівську, Купчинецьку, Козлівську та Золотниківську.

❗️У роботі рятівників важливою є оперативність. У разі виникнення надзвичайної ситуації кожна хвилина має значення. Тому, відкриття нової пожежно-рятувальної частини – це вкрай необхідний крок, який допоможе фахівцям вчасно прибувати на місця надзвичайних подій, ліквідовувати наслідки пожеж та рятувати людей.

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