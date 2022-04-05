На Тернопільщині поліцейські вимагали хабаря у біженців

Родина тимчасово переміщених осіб з Донеччини, прямуючи до Тернополя, за безперешкодний перетин одного з блокпостів змушена була «сплатити» хабаря. У ситуацію втрутилася внутрішня безпека Нацполіції.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ під час моніторингу виявили відеозвернення користувачки однієї із соцмереж. Жінка розповіла про подію, яка сталася з її сім’єю під час поїздки до Тернополя.

На одному з блокпостів у місті Кременець, де стояв зведений загін правоохоронців, автомобіль родини зупинили співробітники поліції. При перевірці документів з’ясувалося, що на транспортний засіб накладено арешт Державною виконавчою службою через несплату штрафу за порушення ПДР.

Аби чоловік та жінка могли безпроблемно продовжити маршрут, у відділку поліції з них почали вимагати неправомірну вигоду — 10 000 гривень, які, начебто, мали бути перераховані на потреби армії. Родині довелося «сплатити» зазначену суму.

Відразу після виявлення інформації працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили авторку відеоролика, місце її перебування та зв’язалися з жінкою. Також встановили причетних до події співробітників поліції.

За сприяння керівництва ГУНП у Тернопільській області ініційовано проведення службового розслідування. Одного з посадовців Кременецького районного відділу поліції вже звільнено із займаної посади. Кошти, які поліцейські взяли у донеччан, повернуто їм на банківську картку.

За результатами службового розслідування винних буде притягнуто до юридичної відповідальності.

Також нагадуємо: у разі наявної інформації щодо неправомірних дій співробітників правоохоронних органів, звертайтеся на «гарячу лінію» ДВБ НПУ за цілодобовим номером телефону +380 50 352 7277.