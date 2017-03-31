Бізнесмен відсудив у Helix 3 мільйони

Хмельницький бізнесмен Віктор Вікарчук виграв суд у ТОВ “Хелікс кепітал Україна”, зобов’язавши останню повернути йому 3 млн. грн.

Про це свідчить рішення Хмельницького міськрайонного суду від 21 лютого.

Суд з’ясував, що 1 квітня 2016 року між сторонами укладено договір купівлі-продажу, за яким Вікарчук продав ТОВ “Хелікс кепітал Україна” належну йому частку у статутному капіталі ТОВ “Скайпарк Одеса” вартістю 2 млн. грн., яку покупець повинен сплатити протягом семи банківських днів.

Цього ж дня між сторонами укладено договір купівлі-продажу, за яким хмельницький підприємець продав ТОВ “Хелікс кепітал Україна” належну йому частку у статутному капіталі ТОВ “Скайпарк Миколаїв” вартістю 3,9 млн. грн., яку покупець повинен сплатити протягом семи банківських днів.

Цього ж дня Вікарчук продав ТОВ “Хелікс кепітал Україна” належну йому частку у статутному капіталі ТОВ “Скайпарк Оболонь” вартістю 3,5 млн. грн., яку покупець повинен сплатити протягом семи банківських днів.

Заборгованість “Хелікс кепітал Україна” перед бізнесменом становила 3 млн. 24 тис. грн. Суддя Олег Карплюк дійшов висновку, що вимоги позивача є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

За даними бізнес пошукового ресурсу “Youcontrol”, TOB «Хелікс Кепітал Україна» 22 вересня 2014 року заснували двоє хмельничан Дмитро і Тетяна Нагути. Керівником підприємства записана Світлана Курська.

Розмір статутного капіталу TOB «Хелікс Кепітал Україна» становить 20 млн. грн.

Раніше суд дозволив перевірити діяльність хмельницької “Хелікс Кепітал Україна”, замішаної у фінансовій піраміді.

Джерело: Незалежний громадський портал