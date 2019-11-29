11:30 | 29.11.2019
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Новини Тернополя 

У Тернопільському районі запрацювали два цілодобові пункти обігріву

Irena 3 Views Прокоментуй!

З метою запобігання переохолодження і загибелі громадян від переохолодження в осінньо-зимовий період та у зв’язку із погіршенням погодних умов і пониженням температури на території Тернопільського району організовано роботу пунктів обігріву для населення.

Пункти працюють цілодобово за адресами: 
с. Мишковичі, вул. Надрічна, 23 (геріатричне відділення КНП ТРР «Тернопільська центральна районна лікарня»);

смт Великі Бірки, вул. Грушевського, 53 (стаціонарне відділення КНП ТРР «Тернопільська центральна районна лікарня»).

 

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