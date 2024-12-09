«Будьте носієм і благовісником Божої дії»: Глава УГКЦ інтронізував у Тернополі нового митрополита

Сьогодні Україна є зраненою і кровоточить. Владико, приведіть Ісуса до тих, хто кровоточить і плаче. Будьте ви цим новоявленим Яіром, який підіймає. Цими словами Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав звернувся до владики Теодора Мартинюка, нового архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського, в день його інтронізації, 8 грудня 2024 року.

Архиєрейська Божественна Літургія з Чином інтронізації нового архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського відбулася у катедральному соборі Непорочного Зачаття в Тернополі.

На Богослужіння прибули Апостольський нунцій в Україні, єпископи УГКЦ з України та з-за кордону, Апостольський візитатор для словаків-греко-католиків у Західній Європі, єпископ-помічник Мукачівської греко-католицької єпархії, владики латинського обряду, а також представники ПЦУ.

На початку Літургії владика Андрій Хім’як, секретар Синоду Єпископів УГКЦ, зачитав патріарший декрет про іменування владики Теодора Мартинюка митрополитом Тернопільсько-Зборівським.

«Закликаємо Вас берегти й утверджувати віру та віддано працювати для спасіння душ вірних Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, а особливо молоді, яка несе на своїх плечах увесь тягар війни», — йдеться у Декреті.

Відтак владика Теодор Мартинюк склав присягу для входження в уряд правлячого митрополита. Опісля відбулася інтронізація та вручення владиці Теодорові символів духовної влади.

Під час проповіді Отець і Глава УГКЦ сказав, що ця історична подія інтронізації владики Теодора Мартинюка на митрополита Тернопільсько-Зборівського є «іконою, яка дає можливість побачити та торкунтися того слова, яке сьогодні нам проголошує Святе Євангеліє».

«Сьогодні, в цей історичний момент вияву сили Бога, який спішить до свого зраненого, плачучого народу, ми хочемо подякувати за те, що наш Господь є той, який приходив в минулому до нас і гряде зараз», — зазначив Патріарх.

Блаженніший Святослав від імені Церкви та Божого народу України склав подяку єпископові-емеритові Василеві Семенюку, назвавши його «Яіром підпільної Церкви, який ніс Христа до тої української хати, де плакали, молилися та кликали Христа».

За словами Патріарха, через владику Василя вийшла «сила Божа, яку ми бачили тоді, коли наша Церква урочисто воскресала, виходячи з підпілля. І сьогодні сяє як глобальна Київська Церква на цілий світ».

«Владико, дякуємо вам за те, що мали відвагу стати першим митрополитом цієї митрополії. Ви її розвивали, були, є і ще будете одним з найактивніших єпископів нашої Церкви, який ніколи не змучується іти до свого народу», — звернувся Предстоятель до владики-емерита. А також він подякував йому за працю і воскресіння святого Марійського місця в Україні — Зарваниці.

Звертаючись до нового митрополита Тернопільсько-Зборівського, Блаженніший Святослав зазначив, що владика Теодор є «Божим даром, через якого Христос далі хоче спішити до свого народу».

«Підіймайте людей, надавайте їм нової сили, — звернувся Глава Церкви до владики Теодора. — Нехай завдяки вашому душпастирському служінню та сила, про яку чуємо сьогодні у Євангелії, оздоровляє і воскрешає».

«Покликання, які Господь Бог вам дарує, будуть різні, але будьте певні, що Він є той, який через вас приходить», — продовжив Блаженніший Святослав.

Після Літургії Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Вісвальдас Кульбокас подякував Богові за єпископа-емерита Василя Семенюка, а також звернувся до владики Теодора Мартинюка із привітаннями: «Молимося, щоб ви завжди мали спрагу до Божої благодаті, яку Господь дарує вам».

Опісля подячне слово мав новий архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк. Він висловив вдячність Блаженнішому Святославові, архиєпископові Вісвальдасу Кульбокасу, єпископам Синоду УГКЦ, духовенству, монашеству, рідним, а особливо своєму попередникові владиці Василеві Семенюку.

«Нині цю Службу Божу я молився за всіх наших загиблих воїнів, за всіх поранених воїнів, всіх тих, які пропали безвісті, які тепер є в полоні, в госпіталях. Це за них моя молитва», — додав він.

Єпископ-емерит Василь Семенюк, перший митрополит Тернопільсько-Зборівський, сердечно подякував Главі Церкви за донесення слова правди про Україну до світової спільноти. Окрім цього, слова вдячності він висловив архиєпископові Теодору, а також усім, хто за ці довгі роки допомагав у відновленні Марійського духовного центру України — Зарваниці.

Наприкінці з привітанням до владики Теодора звернувся також митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ владика Нестор Писик: «Віримо, що спільною працею і молитвою ми будемо працювати для того, щоб на Тернопільщині наші Церкви, як дві сестри, разом служили для наших людей».

Департамент інформації УГКЦ