Було-стало: як виглядала каплиця церкви Святої Покрови у Чорткові в роки бомбардування фашистами

У ніч з шостого на сьоме липня 1944-го року німецькі бомби зруйнували капличку біля Церкви Святої Покрови у Чорткові, але сакральна скульптура Діви Марії вціліла. Після війни парафіяни церкви мали на меті відновити святиню та збудували на цьому місці капличку.

Парафіяни розповіли історію, як один з червоноармійців приходив молитися Матір Божій потайки від командира, а удень, коли руйнували капличку, навколішки благав про спасіння. У відповідь Діва врятувала йому життя.

Після війни каплицю відбудували з дерева, а у 1981 перебудували з каменю.

Як же зараз виглядає капличка Діви Марії у Церкві Святої Покрови?