“З такими “прикрасами” Тернополю не туристів приваблювати, а ворон відлякувати”

два тижні як пройшли вибори, а декілька десятків обдертих бордів, на яких розміщувалась політична реклама, “прикрашають” місто. Думаю їх власники не мало підняли на політичній кампанії партій і окремих кандидатів, тож мають змогу, а головне зобов’язані привести свої рекламні площі до належного стану. Окреме питання до контролюючих органів: чому таке безвідповідальне вставлення залишається без реакції? Тернопіль позиціонує себе, як туристичне місто,а з таким “прикрасами” не туристів приваблювати, а ворон відлякувати