“З такими “прикрасами” Тернополю не туристів приваблювати, а ворон відлякувати”
Мало того, що велика зовнішня реклама на білбордах і так не додає балів Тернополю, зараз вони ще й в занедбаному стані. Частина рекламних засобів у нашому місті, зокрема у місцях скупчення людей мають неналежний технічний стан та зовнішній вигляд. Багато рекламних засобів розміщено на парканах вздовж вулиць, що створює їх непривабливий вигляд.
На це звернув увагу тернополянин Vitalij Kudlak.
- Хаотичне та невпорядковане нагромадження рекламних площ вже не перший рік спотворює Тернопіль. Але це, як виявляється, ще пів біди. Окрема історія їх стан, – пише Vitalij Kudlak у Facebook. – Вже два тижні як пройшли вибори, а декілька десятків обдертих бордів, на яких розміщувалась політична реклама, “прикрашають” місто. Думаю їх власники не мало підняли на політичній кампанії партій і окремих кандидатів, тож мають змогу, а головне зобов’язані привести свої рекламні площі до належного стану. Окреме питання до контролюючих органів: чому таке безвідповідальне вставлення залишається без реакції? Тернопіль позиціонує себе, як туристичне місто,а з таким “прикрасами” не туристів приваблювати, а ворон відлякувати