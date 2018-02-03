Василь Чашка, Андрій Грицай та Віталій Ручковський переслідують людей на замовлення Сергія Надала?

Другого лютого Василь Чашка, Андрій Грицай (Іван Тернопільський у мережі Фейсбук) та Віталій Ручковський переслідували екс-свободівців Романа Навроцького, Івана Сороколіта та Ігоря Турського. І самі хлопці цього не приховують – своїми діями хизуються у соціальній мережі.

Нагадаємо, вчора відбулась сесія міської ради на яку звезли “свободівців” не тільки з Тернополя, але й пів-складу поліції міста. Але все пройшло спокійно, оскільки екс-свободівці просто не прийшли на сесію через, хоча і незаконне, рішення ТВК, яка позбавила їх мандатів. Відповідно молоді хлопці зі “Свободи” не мали де випустити пару та й пішли на вечірні пригоди по місту. Спочатку прийшли у колишню приймальну Івана Сороколіта на Бродівській-Лук’яновича. Впіймавши облизня пішли на вулицю Злуку. І там теж пішло не по плану, оскільки Іван Сорокіліт і не приводив прийому депутата.

Заїхав до себе, вже можна сказати, в колишню депутатську приймальню. Люди за звичкою приходять на прийом громадян. Тому поки не розмістив оголошення про поточну ситуацію з “відкликанням”, стараюсь кожній людині пояснити, що я зараз не депутат і поки що суджусь. Аж тут гості приходять з провокаціями Василь Чашка, Андрій Грицай і Віталій Ручковський “що ви тут робите?”, “чому висить табличка?”.

Хлопці трохи розгубились, коли дізнались, що я перебуваю зараз в приміщенні як громадянин, а не як депутат. Вони були запрограмовані на дискусію, в якій я мав їх запевняти, що депутат . Це якийсь треш. Сергій Надал і свободівці бояться, що я взагалі з людьми бачусь, як простий громадянин! – ділиться враженнями чоловік.

Згодом Івану Сороколіту прийшла смс-ка з погрозами. Тому, якщо випадково з ним щось станеться, то крім ключових замовників Сергія Надала, Олега Сиротюка, Михайла Головка додаються ще фігури трішки меншого масштабу – Андрій Грицай , Василь Чашка та молодий мовчазний Віталій Ручковський, – пише екс-свободівець у мережі Фейсбук.