Через діяльність Надала і Ко тернополяни обіцяють перекрити дороги по всьому місту?

Через забудову біля “Березолю” тернополяни обіцяють перекрити дороги по всьому місту. Про це пише сайт 20 хвилин.

У Тернополі місцеві активісти протестують проти забудови “Березолю”. Вони перекрили дорогу на годину, бажаючи, щоб мер почув їх прохання.

Акцію протести активісти влаштувати о 7-й ранку в п’ятницю, 24 листопада. Дорогу противники забудови перекривали на пішохідному переході на дамбі біля “Маяка”

Люди хочуть, щоб їх почула влада. А обурені водії кажуть, що це нічого не дасть.

У четвер, 23 листопада, люди біля “Березолю” валили паркан і їм знову погрожували “тітушки”. А сьогодні активісти вийшли з акцією протесту на дорогу.

– Ми перекривали дорогу з 7-ї до 8-ї ранку, бо мали таке право лише на годину: десять хвилин перекривали, п’ять відпочивали, – розповідає активістка, мешканка одного з прилеглих до території “Березолю” будинків Юлія. – Сьогодні був пробний протест, щоб нас почув мер. Ніде нам не відкривають двері, тому ми подумали, що такий протест приверне увагу до нашої проблеми.

Як розповідають самі ж активісти, водії вранці на їхній протест реагували дуже негативно: висловлювались ненормативною лексикою, кричали, обзивали людей.

– Я все розумію, що в людей є проблема, але хай йдуть перекривати дорогу біля міської ради, – обурюється водій Олег, який вранці проїжджав через дамбу. – От я зараз піду перекрию вхід до під’їзду, бо мені щось там не подобається. Хай йдуть владі дорогу перегороджують, бо такі перекриття нічого не дадуть, лиш водіїв злять. А як комусь потрібно в лікарню? Чи пожежа?

Активісти кажуть, що це не остання акція протесту. Але в подальшому вони перекриватимуть дорогу не біля “Маяка”, а по всьому місту і обіцяють значно більше людей.

Нагадаємо, про будівництво біля БК «Березіль» культурно-мистецького центру “RIA плюс” писала у 2014 р. в статті – “Біля “Березолю” хочуть багатоповерхівку”.

Зокрема йшлось про те, що ініціативу щодо будівництва подав сам директор ПК. Чоловік у листопаді 2013 звернувся у міськраду з проханням оголосити конкурс з пошуку інвестора під будівництво культурно-мистецького центру з приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та житловим будинком на земельній ділянці ПК.



