Тернопільські оперативники провели масштабну спецоперацію та затримали рекетирів (фото)

Діяльність організованої злочинної групи, яка впродовж 2020-2021 років тероризувала жителів західної України, ліквідували оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами ГУНП Тернопільської, Чернівецької та Київської областей .

– У ході розслідування стало відомо, що до злочину причетні жителі Львівщини, – розповідає начальник УСР в Тернопільській області Василь Джиджора. – Вони нападали та грабували людей, які займалися валютними операціями. Усі підозрювані професійні спортсмени з боксу та боротьби.

Організатор угруповання – чемпіон світу з кікбоксингу, житель Львова, 1975 року народження. Чоловік на даний час знаходиться на лаві підсудних щодо розбійного нападу, вчиненого в 2015 році. Для незаконних заробітків він зібрав товаришів.

Перш ніж піти на злочин, підозрювані стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях та місця перебування.

В селищі Березовиця наприкінці 2020 року вони напали на подружжя і відібрали близько 256 тисяч гривень. У січні 2021 року підозрювані привласнили 140 тисяч євро, які належали жителю Чернівців.

– Маючи такі кошти учасники дозволяли собі купувати дорогі елітні іномарки та відпочинок на елітних світових курортах.

Документували ОЗГ правоохоронці впродовж кількох місяців. Зібравши усі докази, оперативники вирішили провести масштабну спецоперацію до якої залучили більше сотні фахівців. Під процесуальним керівництвом обласної та окружної прокуратури Тернополя було проведено одночасно 21 обшук на території Львівської, Чернівецької та Київської областей. Допомагали у зібранні доказової бази і співробітники СБУ в Тернопільській області.

– До проведення спецоперації залучалися співробітники департаменту стратегічних розслідувань НПУ, УСР Тернопільської та Чернівецької областей, співробітники департаменту карного розшуку НПУ із колегами з Чернівецької області спільно з слідчими-детективами Тернопільської області та за силової підтримку КОРДу. Кількох підозрюваних затримали безпосередньо в міжнародному аеропорту “Бориспіль”, коли вони повернулися з чергового відпочинку з Домінікани. Інших учасників виявили на території Львівської області. У ході обшуків в чоловіків вилучили елітні автомобілі, балаклави та бити, якими вони користувалися під час нападів, а також іноземну та українську валюту. – Чотирьом учасникам повідомили про підозру згідно статті 186 частини 3 ККУ та статті 187 частини 4 ККУ. Трьом особам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. По четвертому учаснику питання вирішується. Встановлюють оперативники і інших осіб, причетних до діяльності даного злочинного угруповання. Триває слідство, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.