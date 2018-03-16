Через цю подію у Тернопіль спеціально прибув священик із Ватикану
Сьогодні в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя архиєпископу і митрополиту Василію Семенюку передали посвідчення Служби Папських Літургійних Церемоній.
Атестат засвідчує, що в неділю, 15 жовтня 2017 року, перед служінням Божественної Літургії з Обрядом Канонізації, в Каплиці Милосердя Папської Базиліки Святого Петра, Святіший Отець Франциск благословив дві корони Чудотворної Ікони Зарваницької Матері Божої, котру опісля почитав і перед якою молився в часі Святої Літургії. Факт передання цього атестата своїми підписами засвідчили хранитель Папської Захристії о. Паоло Бенедічі та ректор Марійського Духовного Центру «Зарваниця» митрофорний протоієрей Володимир Фірман.
Митрополит Василій щиро подякував отцю Паоло, який спеціально для цієї події прибув із Ватикану в Тернопіль, а також попросив передати щирі вітання та подяку Святішому Отцеві Папі Франциску за те, що Зарваницька Ікона здійснила паломництво в Ватикан та за благословення корон для цієї Чудотворної Ікони.
Натомість отець Паоло засвідчив, що вбачає в цьому знак Божого Провидіння, у цей непростий для України час, коли на Сході країни триває війна.