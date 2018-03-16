Сьогодні в‭ ‬Архикатедральному‭ ‬Соборі‭ ‬Непорочного‭ ‬Зачаття Пресвятої‭ ‬Богородиці‭ ‬м‭. ‬Тернополя‭ архиєпископу і митрополиту Василію Семенюку ‬передали‭ ‬посвідчення Служби‭ ‭ ‬‬Папських‭ ‬Літургійних‭‭ ‬‬Церемоній‭.

Атестат засвідчує, ‬що‭ в ‬неділю‭, 15 ‬жовтня‭ 2017 ‬року, ‬перед‭ ‬служінням Божественної‭ ‬Літургії‭ ‬з‭ ‬Обрядом‭ ‬Канонізації‭, ‬в Каплиці‭ ‬Милосердя‭ ‬Папської‭ ‬Базиліки‭ ‬Святого Петра‭,‬ Святіший‭ ‬Отець‭ ‬Франциск благословив‭ ‬дві‭ ‬корони‭ ‬Чудотворної‭ ‬Ікони ‭Зарваницької‬ ‭Матері‬ ‭Божої‬, котру‭ ‬опісля‭ ‬почитав‭ ‬і‭ ‬перед‭ ‬якою‭ ‬молився‭ ‬в‭ ‬часі Святої‭ ‬Літургії‭. Факт‭ ‬передання‭ ‬цього‭ ‬атестата‭ своїми підписами засвідчили хранитель‭ ‬Папської‭ ‬Захристії‭ ‬о. ‬Паоло‭ ‬Бенедічі та ректор‭ ‬Марійського‭ ‬Духовного‭ ‬Центру‭ «‬Зарваниця‭» митрофорний‭ ‬протоієрей‭ ‬Володимир‭ ‬Фірман.

Митрополит Василій щиро подякував отцю Паоло‭‭,‬‬ який спеціально для цієї події прибув із Ватикану в Тернопіль, а також попросив передати щирі вітання та подяку Святішому Отцеві Папі Франциску за те, що Зарваницька Ікона здійснила паломництво в Ватикан та за благословення корон для цієї Чудотворної Ікони.

Натомість отець Паоло засвідчив, що вбачає в цьому знак Божого Провидіння, у цей непростий для України час‭‭,‬‬ коли на Сході країни триває війна.