Ще 200 тисяч гривень з міського бюджету виділено тернополянам, чиє житло постраждало через ракетні атаки

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про надання одноразової грошової допомоги ще 17 власникам квартир і житлових будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетної та БПЛА атаки 25 травня та 6 червня 2025 року. Постраждалим виділили 200 тисяч гривень із резервного фонду бюджету громади.

Таким чином допомогу вже отримали 148 мешканців, які постраждали від ракетних ударів. Загальна сума виплат склала 2 мільйони 415 тисяч гривень.