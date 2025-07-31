21:47 | 31.07.2025
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Ще 200 тисяч гривень з міського бюджету виділено тернополянам, чиє житло постраждало через ракетні атаки

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Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про надання одноразової грошової допомоги ще 17 власникам квартир і житлових будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетної та БПЛА атаки 25 травня та 6 червня 2025 року. Постраждалим виділили 200 тисяч гривень із резервного фонду бюджету громади.

Таким чином допомогу вже отримали 148 мешканців, які постраждали від ракетних ударів. Загальна сума виплат склала 2 мільйони 415 тисяч гривень. 

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