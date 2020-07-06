Чому 8-9 липня краще не ходити в парки Тернополя

8 та 9 липня ТОКП «Профілактична дезинфекція» проводитиме у паркових зонах Тернополя акарицидні заходи.

Зокрема, 8 липня заходи зі знищення кліщів відбуватимуться у парку імені Тараса Шевченка (роботи розпочнуться о 08:30 год.), 9 липня – у Старому парку (з 09:00 год.).

Незважаючи на те, що препарат, яким оброблятимуть парки, не є токсичним для людей, прохання до тернополян утриматися цього дня від відвідування парку, в тому числі і від вигулу собак.

Сайт міської ради