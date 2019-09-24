Чому “дискваліфікували” одного з трьох претендентів на посаду директора школи в Тернопільському районі?

Вчора відбулось перше засідання конкурсної комісії з відбору кандидата на заміщення вакантної посади директора НВК «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад с. Грабовець» Великогаївської ОТГ.

Комісія розглянула документи, подані претендентами для участі у конкурсному відборі та затвердила перелік тестових питань і ситуаційне завдання.

Для участі у конкурсі подали документи три претенденти, а саме: Щавурська Ірина Євгенівна, Лучка Іван Романович, Лисий Ігор Романович.

Члени комісії перевірили документи, поданими кандидатами і в ході перевірки виявлено, що Лисий Ігор Романович не надав повного пакету документів – відсутня довідка про несудимість, натомість написав пояснення про її відсутність.

Відповідно до п.7 Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Великогаївської сільської ради (затвердженого рішенням сесії Великогаївської сільської ради від 23.06.2018 р. № 569), конкурсна комісія приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання, зважаючи на це на засіданні прийнято рішення, щодо недопущення даного кандидата для подальшої участі у конкурсі.

Документи подані Щавурською Іриною Євгенівною та Лучкою Іваном Романовичом визнані такими, що відповідають встановлених законодавством вимогам і прийнято рішення допустити даних кандидатів до подальшого проходження конкурсу.

Конкурсний відбір буде проведений у приміщенні Відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської сільської за адресою: вул. Галицька, 47, с. Великі Гаї, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 47722 – 18 жовтня 2019 р. об 10:00 год.