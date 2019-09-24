У Тернопільському університеті гідно вшановували пам’ять героя — Степана Стефурака

В Тернопільському національному технічному університеті гідно вшановували пам’ять героя — Степана Стефурака, студента, який захищав територіальну цілісність України та загинув біля її східних кордонів.

Представники університетської спільноти відвідали могилу Степана Стефурака у с. Топорівці на Івано-Франківщині, зустрілися з родиною хлопця, а також поклали квіти до меморіальної дошки, що розміщена на стінах університету, де колись навчався новітній герой України — Степан Стефурак.

Навчальний тиждень студенти й викладачі розпочали із хвилини мовчання в пам’ять про загиблого.

До вшанування пам’яті долучилися і бойові побратими Назар Сарабун та Роман Безкостий. Представники «Правого сектора» поділилися спогадами про побратима 24-го — Степана Стефурака.

Вічна тобі пам’ять, хлопче! Герої не вмирають!

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя