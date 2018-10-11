Чому на Покрову в Чорткові буде велелюдно

09.15 год. – урочиста хода учасників заходу (формування колони розпочнеться о 09:00 год. на вул. Монастирська)

09.30 год. – на центральній Площі Героїв Євромайдану відбудеться захід за участі представників влади, військовослужбовців, воїнів антитерористичної операції, представників Національної поліції, пожежно-рятувальної служби, громадських та волонтерських організацій, студентської молоді, небайдужих жителів краю.

Пряма трансляція виступу Президента України (на місці проведення урочистостей на екрані учасники заходу матимуть можливість бачити, що відбувається на Софійській площі в Києві та слухати наживо виступ Президента України)

10.30 год. — покладання квітів до пам`ятників полеглим героям, які поклали своє життя на жертовник нації.

14.00 год. – в селі Шманьківці Чортківського району відбудеться обласний фестиваль мистецтв української національно-патріотичної пісні «Червона калина», приурочений до Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва та 76-ій річниці утворення Української повстанської армії.