У Тернополі сьогодні перебуватиме Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

11 жовтня в актовій залі Тернопільського національного економічного університету відбудеться зустріч Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Орестівни Климпуш-Цинцадзе з студентською молоддю Тернополя. Початок о 12.30 год.

Довідково. Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе народилась 5 липня 1972 року в м. Київ.

Має вищу освіту. У 1994 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за фахом «дефектологія».

Здобула також ступінь бакалавра та магістра з міжнародних відносин, референта-перекладача з англійської мови Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчила у 1998 році.

Протягом 1993 року навчалася міжнародних відносин у Державному Університеті штату Монтана(США), а в 1992 році – на курсі «Історія України. Українська література» у літній школі при Гарвардському українському дослідницькому інституті Гарвардського університету (США).

Розпочала свою кар’єру в 1993 році як керівник проекту в Українському центрі незалежних політичних досліджень у Києві, де пізніше очолювала Департамент міжнародних відносин.

З 1998 до 2002 рр. працювала в Київському Центрі Інституту «Схід-Захід» керівником проекту та протягом одного року виконувала обов’язки директора Центру.

Протягом 5 років, з 2002 до 2007 р., була кореспондентом Української служби Радіо ВВС у США (м. Вашингтон) та на Кавказі (м. Тбілісі).

З жовтня 2007 року працювала заступником директора програм, а пізніше – директором міжнародної благодійної організації «Open Ukraine Foundation». Займалася стратегічним плануванням та оперативною реалізацією програм Фонду, спрямованих на підтримку міжнародного співробітництва України, публічної дипломатії, просування позитивного іміджу країни, міжнародного діалогу з питань безпеки.

Із середини 2011 року керувала Ялтинською європейською стратегією – міжнародною незалежною мережею, покликаною сприяти розвитку справедливої, демократичної та процвітаючої України та підтримці реформ, необхідних для європейської інтеграції України.

З листопада 2014 року була обрана народним депутатом України, працювала Першим заступником Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, очолювала Постійну делегацію Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї НАТО.

Є співавтором книги: “Чорноморський регіон: співробітництво і безпека”.

Вільно володіє українською, російською, англійською мовами. Розуміє та розмовляє польською, угорською та грузинською мовами.

Заміжня. Має двох доньок.

14 квітня 2016 року призначена на посаду Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.