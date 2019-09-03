Чому важко надати Тернополю статус цивілізованої території

У світі посилюються наслідки глобального потепління. Людям важко переносити таку спеку. Ми до неї ні адаптовані. Особливо страждають старенькі та діти. Тернопіль у тому процесі не став винятком. У день важко бути на подвірні, люді намагаються ховатися у тіні дерев на газонах.

Цьому явищу у розвинутих країнах приділяється велика увага усіх державних структур та перших осіб країни.

Впроваджуються величезні проекти відновлення екологічного балансу територій, збільшення зелених територій. У Чехії, Австрії почали вирощувати газони між трамвайними рейками. Будинки з вертикальним озеленення і зеленими дахами стають нормою. Кожен маленький клаптик землі перетворюють у газони квітники. Життя дерева має високу ціну – десятки тисяч євро. Запроваджуються освітні екологічні проекти для маленьких і дорослих.

На фоні того Тернопіль виглядає середовищем дикого варварства над ПРИРОДОЮ. Бруківізація набирає величезних обсягів. Покривається десятки гектарів живої землі у мертву обгортку – бруківку. Прохання при впровадженні таких проектів виділяти зелені зони не дії. Неодноразові пропозиції до п. Надала відгуку не мають. Мешканці будинків де вирізали дерева, та вкрили бруківкою реально відчули наслідки. На таких територіях температура на 3 – 4 градуса більше. Продовження жахливого будівництва на зелених площах добиває Тернополян.

Після цього важко надати Тернополю статус цивілізованої території. яке розвивається за сучасними параметрами з врахуванням людських цінностей.

По цьому порівнянню можна зрозуміти як багато залежить від свідомості кількох людей.

Олександр Філь