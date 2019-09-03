Особливий початок навчального року у єдиному в Україні закладі для дівчат, що на Тернопільщині

Традиційно новий навчальний рік у єдиному в Україні закладі для дівчат колегіумі «Знамення» розпочався з урочистої Божественної Літургії, яку в храмі копії хатини Матері Божої відслужив голова Комісії у справах освіти та виховання Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, вчитель колегіуму о. Микола Медюх.

Символічно, що в Рік родини колегіантки отримали благословення на новий навчальний рік у хатині, де архангел Гавриїл сповістив Пречисту Діву про народження Спасителя. Адже Пресвята Родина є взірцем для наслідування для кожної християнської сім’ї. Після Літургії десятикласниці та нові вчителі склали присягу, в якій обіцяли стати зрілими, свідомими християнками-українками, освіченими та добрими особистостями.

У цей день розділити радість з колегіантками приїхали їхні батьки, молодші братики і сестрички, рідні та друзі. Після урочистостей відбулися батьківські зустрічі, на яких батьки мали змогу ознайомитися з освітньою програмою, навчальним планом, структурою нового навчального року, а також правильником колегіуму.

У переддень урочистостей, у суботу, відбулася піша проща «Стежками Патріарха» із Заздрості. У музейно-меморіальному комплексі «Рідна хата» колегіантки ознайомилися з життєвим шляхом велетня духу, патріота, науковця світового значення патріарха Йосифа Сліпого. Незважаючи на втому дівчата зі щирою радістю та молитвою пройшли весь шлях паломництва.

Дякуємо п. Ганні Зварич, заступнику начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА, за те, що вона завжди є з нами в ці особливі та важливі для нас дні!

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