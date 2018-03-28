Нестандартне домашнє завдання для тернопільських школярів: виростити вдома цибулю

Впродовж 13-18 березня в учнів 2-В класу Тернопільського НВК “Школи-ліцею №6 ім. Н.Яремчука” відбувся тематичний тиждень «Цибулька».

Школярам дали завдання самотужки виростити саджанець цибульки, а потім розповісти про власні спостереження над цим процесом. На інтегрованих уроках, присвячених цій темі, учні досліджували луску цибулі під мікроскопом та лупою.

У рамках конкурсу «Казочка про..» учні засвідчили, як зрозуміли корисне значення рослини в житті людини. Завершальним етапом дослідницького проекту стало створення власноруч піци з інгредієнтом цибулі.

Малюнки, аплікації, лепбуки демонстрували великий творчий потенціал школярів, які навчаються із задоволенням.