Капсульна чи зернова кавомашина: що обрати?

Напевно кожен справжній кавоман вже не раз чув про кавоварка капсульного типу. Якщо в Європі і США капсульні кавомашини з’явилися вже більше 30 років тому, то у нас цей тип кавоварок з’явився порівняно недавно, але вже щосили завойовує популярність серед покупців. В першу чергу, це обумовлено легкістю у використанні кавового апарату і приготуванні кави в домашніх умовах, умовах невеликого офісу або салону краси. Безкоштовно орендувати у Києві кавоварку можна на сайті https://jetcup.ua/uk/, оплативши лише придбану каву.

Що краще?

При цьому у деяких любителів ароматного напою виникає питання: «А що краще: капсульна чи зернова кавоварка?».

Багато хто знає про ці кавоварки набагато менше, ніж про звичайний зерновий апарат. Але перш за все варто відзначити, що капсульна кавоварка, як і зерновий автомат або ріжкова кавоварка відносяться до сімейства еспресо-машин. Тобто конструктивно і технологічно кавомашини розроблені для приготування кави в вигляді еспресо, як основного напою.

Переваги капсульних кавоварок

Далі перерахуємо переваги капсульних еспресо-машин, представлених на сайті https://jetcup.ua, перед звичайними:

1. Зручно користуватися, вставив капсулу і натискаєш кнопку.

2. Не обов’язково пити каву одного сорту, в кожній капсулі свій смак, що забезпечить велику різноманітність на вашій кухні.

3. Легше зберігати каву і більше терміни придатності, тому що вона порційно герметично упакована, а зерно починає втрачати свої смакові особливості відразу після розтину вакуумної упаковки.

4. За капсульною кавоваркою на відміну від звичайної зернової, де кожну деталь треба прочищати вручну, набагато легше доглядати, як в межах будинку, так і офісу. Досить просто використовувати раз на півроку засіб від накипу, і раз у кілька місяців засіб для очищення від кавових масел.

Вартість

Капсульна кавоварка – дешевша за звичайну. Це зовсім не означає, що капсульні кавомашини гіршеі Така закономірність пояснюється тим, що якщо на ринку зернових апаратів виробники техніки заробляють на продажу самої техніки, а кавові обсмажувальники не впливають на ціноутворення цих кавоварок, то в сегменті капсульних кавоварок вже виробники капсульної кави готові субсидувати вартість кавоварок, щоб отримати собі постійного клієнта на капсули , що і пояснює їх дуже доступні ціни на самі капсульні кавоварки, тому що вони продаються без націнки або взагалі нижче собівартості.