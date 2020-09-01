Чи виявили COVID-19 у керівництва обласної ради?

Під час проведення епідрозслідування лабораторно підтверджених випадків COVID-19 серед працівників Тернопільської ОДА керівники обласної ради та деякі працівники виконавчого апарату обласної ради були зазначені як контактні особи. Вони (згідно із стандартами медичної допомоги при виявлених випадках коронавірусної хвороби) провели обстеження методом ПЛР.

У голови обласної ради Віктора Овчарука, першого заступника Василя Деревляного та контактних працівників виконавчого апарату COVID-19 не виявлено.

Нагадаємо, міський голова Тернополя Сергій Надал та голова Тернопільської ОДА Володимир Труш інфікувалися COVID-19