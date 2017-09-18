Чимало залежало вчора від футбольної гри між командами з с. Плотича та смт Великі Бірки

Відповідальна гра для великобірківських спортсменів відбулася вчора з командою с. Плотичі. Обидві команди — лідери в чемпіонаті Тернопільського району з футболу в вищій лізі. Гра відбулася на футбольному полі с. Плотича.

Як повідомив Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх, для ФК “Вікторія” смт В. Бірки, яка поступилася в попередньому матчі ФК с. Дубівці 3:0, результат вчорашнього поєдинку мав вирішальне значення.

Біля спортивного поля зібралося кілька сот уболівальників.

Значна частина першого тайму точилася у вкрай напруженій, гострій боротьбі. На 44 хвилині першого тайму великобірківчанин Тарас Івасечко відкрив рахунок, забивши гол-красень у ворота господарів поля.

У другому таймі перевага на футбольному полі, не дивлячись на активний спротив і гострі випади господарів поля, належала гостям з Великих Бірок.

Але рахунок поєдинку залишився незмінним 1:0 на користь великобірківчан.

Як результат — команди Великих Бірок і Плотичі лідирують у чемпіонаті Тернопільського району з однаковою кількістю очок.

До кінця чемпіонату великобірківчанам залишилось зіграти два матчі з ФК с. Залісці та ФК смт Велика Березовиця. А ФК Плотичі — чотири. За результатами наступних ігор буде визначено чемпіона Тернопільського району 2017 року.

Світлини Романа Мацелюха.