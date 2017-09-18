Якість ремонту дороги Львів-Тернопіль – у центрі уваги

Сьогодні, 18 вересня, голова ОДА Степан Барна разом із керівником Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богданом Юликом перевірили хід виконання поточного-середнього ремонту на трасі Львів-Тернопіль.

Ремонт цієї дороги – пріоритетне завдання дорожників краю, адже вищезазначена траса з’єднує Тернопіль із європейським кордоном. Днями було затверджено перейменування та новий індекс дороги Н-02 Львів-Тернопіль. Вона стала міжнародною, на що вказує індекс М-09 та отримала назву Тернопіль-Львів-Рава-Руська (на місто Люблін).

Поточний середній ремонт траси нагадаємо, стартував на початку серпня. Дорожники вирішили першочергово лагодити ті ділянки, які найбільше знищилися за понад 30 років експлуатації. Підрядна організація працює на трьох ділянках, їхня сумарна протяжність – 19 км. На них проводиться фрезерування покриття, регенерація основи та влаштування вирівнюючого шару покриття.

«Спеціалісти Служби автомобільних доріг у Тернопільській області та я особисто регулярно виїжджаємо на ремонтовані ділянки траси. На контролі – кожен етап робіт, адже ця траса увійде в транснаціональний коридор GO highway. Він з’єднає польський порт Гданськ із українськими Одесою та Миколаєвом. А вже сьогодні цією дорогою їздять сотні мешканців Тернопільщини до найближчого аеропорту», – зазначив Богдан Юлик.