Історія успіху молодої кухарки з Підволочиського району Мар’яни Мішеченко

Вісімнадцятирічна Мар’яна Мішеченко із села Скорики Підволочиського району звернулася до районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості в серпні 2020 року.

«У червні цього року я завершила навчання за професією кухар у місцевому ліцеї, почала працювати за фахом у приватного підприємця, проте, через місяць втратила місце праці. Зараз шукаю відповідну роботу», – розповіла Мар’яна.

В цей час ДНЗ “Підволочиський профліцей” мав потребу у кухареві, відтак звернувся у райфілію ОЦЗ за допомогою у пошуку працівника.

Ця вакансія зацікавила дівчину. Після успішного проходження співбесіди роботодавець погодився працевлаштувати безробітну за умови попереднього стажування, адже у молодої жінки не було необхідного досвіду.

Заклад освіти не зупиняв свою роботу у період карантинних заходів, отож Мар’яна змогла пройти стажування безпосередньо на робочому місці. Чудові знання, відповідальне і акуратне ставлення до роботи, професійність та любов до обраної справи допомогли дівчині успішно пройти навчання, хоч в незвичних умовах. Відтак у вересні профліцей отримав нову молоду кухарку.

«Стажування за допомогою служби зайнятості – це реальний шанс для роботодавця отримати робітника, який відповідає його вимогам, а для безробітного – бажану роботу. Стажування безпосередньо на робочому місці дає можливість безробітному вдосконалити свої професійні якості, ознайомитися з особливостями роботи, адаптуватися до нових умов праці», – каже начальник відділу активної підтримки безробітних райфілії ОЦЗ Наталія Походило.