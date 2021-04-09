07:54 | 11.04.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі новітні методики лікування рятують людям життя!

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У відділенні інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії Тернопільської університетської лікарні було успішно імплантовано CRT-D – трьохкамерний ресинхронізаційний кардіовертер-дефібрилятор. Про це повідомляють у медичному закладі.

👉 Така операція, за словами завідувача відділенням інтервенційної радіології Богдана Маслія, – чи не єдиний метод уникнути швидкого прогресування серцевої недостатності та швидкої потреби в трансплантації серця в певної категорії пацієнтів з дилятаційною кардіоміопатією.
👨‍⚕️ «Імплантували такий пристрій не вперше. Раніше таку ж операцію успішно виконували наші лікарі Петро Вівчар та Інна Ненашко. Цього разу я разом з Інною Анатоліївною Ненашко після операції отримали напевне найкращий результат щодо ЕКГ та положення електроду в коронарному синусі. (На фото видно, як зменшилася ширина комплексу QRS та зникла блокада ЛНПГ, – прим. авт.). Сподіваємося, що пацієнт буде хорошим респондером і отримає значний приріст фракції викиду.

Провели тонкі налаштування міжшлуночкової та АВ затримки та отримали збільшення фракції викиду в пацієнта від 20% до 28%.

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