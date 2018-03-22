Десятки ошуканих, сотні тисяч збитків та дядько в Америці: Масштабна афера в Тернополі (відео)

28 річна жінка, жителька села Біла, Тернопільської області ошукала місцевих жителів майже на 490 тисяч гривень, пропонуючи дешеву техніку зі Сполучених Штатів, де в неї нібито мешкає родич.

Майже чотириста дев’яносто тисяч гривень виманила у мешканців Тернополя жителька села Біла. Жінка, обіцяючи людям дешеву, але якісну побутову техніку зі Сполучених Штатів Америки, приймала замовлення разом з стовідсотковою проплатою. У ході проведених слідчо-оперативних заходів з’ясувалося, що шахрайка заробляла на довірливих мешканцях обласного центру не лише продаючи неіснуюче обладнання.

За словами Тараса Сиротюка, заступника начальника відділення слідчого відділу ТВП, до них із заявами звернулося близько двадцяти потерпілих. Люди скаржилися на те, що проплатили жінці гроші, а товар не отримали.

Бізнес двадцятивосьмирічна жителька Тернопілля влаштувала, приймаючи замовлення на побутову техніку. Вона усім друзям та знайомим розповіла вигадану історію. Мова йшла про рідного дядька в Америці, який має змогу купувати там якісні фотоапарати та айпади. Вартість планшета та фотоапарата становила близько 3500 гривень. Бажаючих придбати іноземну техніку з’явилося чимало. Деякі люди просили привезти одразу по кілька наборів цифрової техніки. Проте замовлення не йшло.

Тернополяни почали погрожувати поліцією і шахрайка, аби відтягнути час та заспокоїти клієнтів, купила в обласному центрі кілька одиниць техніки і віддала покупцям. Решту замовників повинні були чекати. Товару вони не отримали, а мобільний продавця перестав відповідати. Жінку працівники поліції оголосили в міжнародний розшук. Уже згодом правоохоронці з’ясували, що шахрайка взяла ще у трьох мешканців Тернополя гроші за оформлення земельних ділянок у селі Біла. Така допомога вартувала потерпілим 5 та 25 тисяч доларів, а також сорок шість тисяч гривень.

Слід підозрюваної працівники кримінальної поліції відшукали на Франківщині. У Буковелі шахрайка намагалася влаштуватися на роботу, але це їй не вдалося. Жінку затримали. У скоєному вона зізналася і сказала, що переховувалася від правоохоронних органів, поки були гроші,за кордоном. Наразі “бізнес-леді” знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Їй оголосили підозру відповідно до статті 190 частин 1, 2, 3 ККУ – шахрайство. Триває слідство.