Дегустація книги : зустріч з тернопільською письменницею, поетесою, блогеркою Дзвінкою Торохтушко

Тернопільська письменниця, поетеса, блогерка Дзвінка Торохтушко – надзвичайно цікава особистість. Напевно, не одному з нас у соціальних мережах траплялися дотепні нариси, написані про тьотю Іру з Прибалтики. Пісня «Молитва», яку виконує гурт “ТаРута” , відома багатьом. І не дивно: слова краять душу і серце, бо ж сама авторка важко писала її у період найзапеклішої оборони Донецького аеропорту. Правда, не кожен знав, що все це написано Дзвінкою Торохтушко.

23 жовтня студенти Тернопільського національного економічного університету мали змогу у теплій невимушеній атмосфері поспілкуватись із Любов’ю Бурак (це справжнє прізвище письменниці), яка завітала до читального залу книгозбірні, йдеться на сайті Бібліотеки ім. Л. Каніщенка ТНЕУ.

З 2018р. у цій бібліотеці стартував проект «Дегустація книги». Тож у його рамках охочі мали змогу познайомитись з творчістю Дзвінки Торохтушко. Збірка недитячих новел “Питровна” з перших рядків вабить легкістю слова і оригінальністю висловлювання. Автор зачитала декілька творів, слухаючи які, важко було стримувати сміх: так влучно вони наповнені теплим і щирим гумором.

Перу Дзвінки Торохтушко належить ще багато віршів. Слова деяких з них лягли на ноти. Присутні мали змогу почути один з таких творів – пісню «Молитва».

Студенти ФАЕМ, ЮФ та КЕПІТ з гарним настроєм залишили захід, несучи безліч гарних вражень від зустрічі зі Дзвінкою Тарахтушко. До речі, незабаром книги автора поповнять фонд бібліотеки ім. Л. Каніщенка, тож кожен з бажаючих зможе з ними познайомитись!

Щиро дякую за запрошення, за спілкування, за теплу, щиру, майже родинну атмосферу зустрічі, – підбила підсумки зустрічі Любов Бурак. – Знаєте, роки зростання моїх дітей та спілкування з педагогами навчили мене відчувати людей, чию професію потрібно писати з великої літери – Вчитель, Викладач, Бібліотекар. Сьогодні вас було так багато, що я подумала про майбутнє позитивно. Чесно – крайнім часом мене це питання бентежить. ТНЕУ, у вас прекрасні студенти! Я їм говорила про те, що весь наш нинішній пе…рпендикуляр пар



алельності життя в державі доведеться ставити на місце їм. Адже саме вони – майбутні економісти, айтішники, господарники. І по очах цих дітей я бачу: вони це розуміють. І готуються. Вони вміють і хочуть вчитись. І навчаться. Спершу не танцювати на вічних українських граблях. А відтак і будувати справді вільну і заможну країну. І це надихає.