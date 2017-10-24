Чому депутати міськради сьогодні працюватимуть без обіду?

На такому рішенні наполягав міський голова. Він запропонував депутатам перерву на 20 хвилин і сказав, що на перерві зможе переконати їх попрацювати без обіду.

Громадські активісти, які обурені покидали сесійну залу після провалу їхнього проекту рішення про заборону торфових котелень, пов’язують відсутність обіду в депутатів зі страхом мера перед активними діями громади.

Адже за день до сесії в соціальних мережах роззповсюджувалися заклики до людей, брати із собою під стіни мерії зіпсовані продукти. Окрім того, містом ширилися чутки, що “яйця/помідори” можуть полетіти сьогодні у тих народних обранців, які підтримали свого часу генплан, що узаконив чимало скандальних забудов та ділянок.

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