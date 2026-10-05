Тернопільщину можуть поділити на три зони повітряних тривог: що пропонує Тарас Пастух

Тернопільську область можуть поділити на три зони під час оголошення повітряної тривоги. Йдеться про окреме реагування для Тернопільської, Чортківської та Кременецької частин області.

Про це в ефірі програми «Точка зору» на «Тернопільській хвилі» розповів начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, такий підхід пов’язаний із необхідністю зробити реагування на повітряні загрози більш адресним. Зараз сигнал тривоги поширюється на всю область, хоча характер та напрямок загрози можуть бути різними.

Пастух зазначив, що запропонований поділ передбачає три зони: Тернопільську, Чортківську та Кременецьку. Це питання планують розглянути на Раді оборони області.

Водночас начальник ОВА наголосив, що поділ області на зони не означатиме, що в разі оголошення тривоги в одній частині регіону жителям інших територій не потрібно буде реагувати.

За словами Пастуха, безпека людей залишається пріоритетом, а рішення про реагування мають враховувати конкретну загрозу.

Наразі йдеться саме про пропозицію щодо нового формату оповіщення, а не про вже запроваджений поділ Тернопільщини на три зони.