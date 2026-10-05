Небесне військо поповнив захисник Василь Зеленецький з Тернопільщини

Горе знову прийшло в Гусятинську громаду, повідомляють на сторінці громади.

02 жовтня 2026 року від отриманих поранень під час проходження лікування та надання медичної допомоги у КНТ “Друге Вінницьке територіальне медичне об’єднання”, м. Вінниця помер військовослужбовець Зеленецький Василь Ігорович.

Зеленецький Василь народився 28 січня 1983 року у селі Шидлівці.

Василь був мобілізований до лав ЗСУ в лютому 2026 року.

04 вересня 2026 року солдат Зеленецький Василь Ігорович, стрілець – помічник гранатометника 3 аеромобільного відділення 1 аеромобільного взводу 9 аеромобільної роти 3 аеромобільного батальйону, в районі н.п. Ашуркове Краматорського району Донецької області в результаті атаки FPV-дрона з боку противника отримав бойове поранення. Бійця госпіталізували до медзакладу. Майже місяць лікарі боролися за життя воїна, на жаль серце нашого захисника зупинилося. Поранення, отримані в запеклих боях за нашу свободу, виявилися надто важкими.

Василь був прикладом мужності, незламності та відданості своїй Батьківщині. Його подвиг назавжди вписаний в історію нашої свободи, а його ім’я – у наші серця.

Схиляємо голови в глибокій скорботі. Щирі співчуття рідним воїна. Важко знайти слова розради, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати найдорожчої людини…

Вдома у Василя залишились батьки, неповнолітній син та сестра…

Доземний уклін, шана та вдячність Захиснику!

Вічна і світла пам’ять!

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