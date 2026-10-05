Під час бойового завдання зник безвісти захисник Сергій Дудлій з Тернопільщини

Мешканець села Петриків Тернопільського району Сергій Дудлій зник безвісти під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Як повідомили у спільноті «Село Петриків — проблеми і радості», це сталося 27 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Лісна Стінка Куп’янського району.

Сергій Дудлій народився 1 грудня 1995 року.

«Сподіваємося і віримо у його повернення. Молимося, щоб Господь зберіг йому життя, щоб живими і здоровими повернулися додому всі наші безвісти зниклі земляки», — йдеться у повідомленні.

Рідним та близьким захисника висловлюють підтримку та моляться за його повернення.