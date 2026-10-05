Діти-водії стали учасниками двох ДТП на Тернопільщині

В неділю, 4 жовтня, сталось дві дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх водіїв.

Перша аварія відбулась близько 13.00 годин в м. Копичинці, де не розминулись легковий автомобіль «ВАЗ 2107» та мотоцикл марки «Mustahg». Внаслідок аварії травмувався 14-річний водій мотоцикла, якого в стані середнього ступеня важкості госпіталізували в лікарню.

Буквально через годину схожа ДТП сталась в с. Вищі Луб’янки Збаразької територіальної громади. Тут, не розминулись легковий автомобіль «Opel Astra» та електроскутер. Травмувався 11-річний скутерист, якого теж госпіталізували з травмами середнього ступеня важкості.