Помер староста Великогаївської громадb

Вчора, 14 квітня, раптово перестало битися серце 52-річного старости сіл Скоморохи, Смолянка, Прошова та Теофілівка – Івана Петровича Сампари. Про це повідомив голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

Іван Петрович Сампара народився 20 січня 1969 року у селі Смолянка Тернопільського району, закінчив Баворівську середню школу. Освіта: середня. Член політичної партії ВО «Свобода». Свого часу був депутатом Тернопільської районної ради. На останніх виборах був обраний депутатом до Великогаївської селищної ради та склав повноваження і став старостою сіл – Скоморохи, Смолянка, Прошова та Теофілівка. За словами друзів та колег, завжди був активним та ніколи не жалівся на здоров’я, до останнього грав футбол, надійно боронив ворота команд, кольори яких захищав.

Висловлюємо щирі співчуття родині померлого – дружині та двом синам. Нехай спочиває з Богом… Вічна пам’ять Івану Петровичу…