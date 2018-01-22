Новини Тернополя 

Десять тисяч вареників для військових наліпили у селі, що біля Тернополя

Irena 73 Views Прокоментуй!

Для благородного діла в Байковецькій об’єднаній територіальній громаді  тутешні жителі не шкодують ні часу, ні зусиль. Минулої суботи, 20 січня, у школі села Шляхтинці відновили роботу “Фабрики різдвяного вареника”, яку започаткували ще торік.

Кілька десятків учасників кулінарної акції зліпили понад 10 тисяч улюблених чоловіками смаколиків. Продукти приносили з дому. Готові вареники волонтери повезли на територію фронту для українських військових, які боронять країну від російського агресора.

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