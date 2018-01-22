Визначна подія у Тернополі – суд став на сторону добровольців

18 січня для Тернопільських добровольців сталася визначна подія. Тернопільський міськрайонний суд задовільнив позов Добровольця про визнання юридичного факту його участі в бойових діях та виніс відповідне рішення іменем України. Про це в мережі Фейсбук пише Катерина Бойко.

За її словами, майже півроку тривав розгляд цієї непростої справи. Подавши в кінці серпня 2017 року позовну заяву, добровольці насправді не розрахували 100% на задоволення їхніх вимог, адже це перший поданий ними позов про визнання державою Добровольця на Тернопільщині.

Ми надзвичайно вдячні всім хто допомагав нам у цій непростій справі! Вдячні хлопцям, які ходили з нами на кожне судове засідання та підтримували нас! Вдячні Головному територіальному управлінню юстиції в Тернопільській області та його керівнику Кольцову Е.С. та юристам, які нам допомагали, надаючи юридичні консультації з питань, які в нас виникали в ході розгляду справи!

Вдячні журналістам за висвітлення цього питання у змі!

Вдячні судді Ромазану В.В. за його виважену позицію та справедливе рішення!

Вдячні усім вам за підтримку та віру в успіх нашої справи! Перший крок зроблено, маємо першу перемогу. Попереду нас чекає ще боротьба за визнання хлопців, але ми до неї готові, – пише Катерина Бойко.