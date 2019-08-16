Деякі освітяни Тернопільщини в вересні отримають підвищення зарплати

Кабінет Міністрів підвищив з 1 вересня 2019 року на 10 відсотків посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється не за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і яким не підвищили посадові оклади у 2018 році.

Відповідна постанова ухвалена Кабінетом Міністрів.

Зокрема, підвищення заробітних плат стосуватиметься педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти.