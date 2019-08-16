“Ясно, що нічого не ясно”, або як тернопільський виконком “приймає” рішення

Повернуся у 2018 рік і пригадаю як виконком приймав перші рішення по підвищенню тарифів на транспорт, отже:

☑️ 30.10.2018 перше рішення №819 про підвищення тарифів на транспорт (до 9 грн).

☑️ 05.11.2018 після масових протестів С. Надал підписує нове рішення №825 яким скасовує дію попереднього рішення (№819). ☑️ 15.11.2018 міський голова підписує ще одне рішення №872 яким скасовує дію попереднього рішення (№825) і вносить зміни (увага!!!) у скасоване рішення №819 від 30.10.2018 ???? У 2019 році виконком понаприймав інші рішення, які визнані судами протиправними та незаконними (№419, 420), зрештою Сергій Віталійович зрозумів, що несе все більші репутаційні втрати через програні суди по тарифах і перекинув повноваження корегування тарифів на Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, це зроблено також незаконно, але це вже інша історія. Громадський активіст із Тернополя Олег Синовець