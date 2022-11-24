Діти, чиї батьки беруть участь у війні, у закладах освіти Тернополя харчуватимуться безкоштовно

З метою організації харчування у закладах освіти на території Тернопільської міської територіальної громади, 23 листопада на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про доповнення категорії дітей, які мають право на безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста.

«Право на безкоштовне харчування до цього часу мали діти, в батьків яких була довідка Учасника бойових дій. Рішенням, що прийняте сьогодні, звільняються від плати за харчування діти, чиї батьки зараз, у зв’язку з військовою агресією росії, виконують свій обов’язок в Збройних силах України та інших військових формуваннях», – відзначає міський голова Сергій Надал.

Для того, щоб діти безкоштовно харчувалися одному із батьків або опікунів необхідно надати керівництву закладу довідку з військкомату чи військової частини про те, що батько/мати беруть безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Відтак, за наявності такої довідки з 01 грудня 2022 року діти цих захисників будуть звільнені від плати за харчування.