Діти з інвалідністю випустили диск із казками тернопільських авторів

Діти з інвалідністю, вихованці Тернопільського обласного начально-реабілітаційного центру начитали казки та вірші наших тернопільських авторів та випустили диск, для діток з вадами зору.

Ідея акції полягає в тому, щоб реалізувати диски казками, а усі зібрані кошти спрямувати на придбання «Казкового автомобіля». Оскільки в Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі навчається 158 діток з вадами опорно-рухового апарату, 30 з яких пересувається на інвалідних візках.

Спільно планують придбати автомобіль з підйомником, щоб була змога перевозити дітей, які пересуваються на інвалідних візках.

Кошти можна перерахувати: