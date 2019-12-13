Діти з інвалідністю випустили диск із казками тернопільських авторів
Діти з інвалідністю, вихованці Тернопільського обласного начально-реабілітаційного центру начитали казки та вірші наших тернопільських авторів та випустили диск, для діток з вадами зору.
Ідея акції полягає в тому, щоб реалізувати диски казками, а усі зібрані кошти спрямувати на придбання «Казкового автомобіля». Оскільки в Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі навчається 158 діток з вадами опорно-рухового апарату, 30 з яких пересувається на інвалідних візках.
Спільно планують придбати автомобіль з підйомником, щоб була змога перевозити дітей, які пересуваються на інвалідних візках.
Кошти можна перерахувати:
Картка Приватбанк 5168 7573 4199 0721 Твердун Ірина
Диски можна придбати:
у ЦУМі відд. Коніка, у мережах магазинів Подільський фермер, ПРОДЛЮКС, Ксюша, Калина. Чим більше людей долучиться, тим швидше втілять в життя задум з купівлею автомобіля.
Детальна інформація: vulradio.com