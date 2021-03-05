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Для майбутніх дружин випускників Тернопільської семінарії провели підготовчі курси

Irena 0 Views Прокоментуй!

28 лютого у приміщенні бібліотеки Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосипа Сліпого відбулася перша зустріч у рамках підготовчих курсів для майбутніх дружин кандитатів до Священства, в якій взяли участь обранниці братів 7-го курсу. З благословення архиєпископа та митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка першу науку провів ректор семінарії о. Іван Римар.

156474026 3626174404133350 3309157553671663710 oСвященноієрей говорив про Святе Таїнство Подружжя та священничу сім’ю, як «домашню Церкву». Як повідомляє прес-служба семінарії, були розглянуті такі питання: хто такий для мене Бог і ким Він є в моєму житті; ким ми є і ким хочемо стати; участь дружини в Священстві чоловіка, її роль в священничому служінні; вміння показати Христа, бути всім для всіх, як Господь Iсус Христос.

Також дівчата мали можливість поділитися своїм баченням священничої сім’ї. Завершилася зустріч спільною бесідою за горнятком кави в дружній атмосфеpі.

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