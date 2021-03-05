12:14 | 5.03.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі патрульний збив жінку

Irena 0 Views Прокоментуй!

За попередньою інформацією, за кермом власного авто перебував працівник патрульної поліції. За його словами, пішохід раптово вийшла на проїжджу частину дороги в межах нерегульованого переходу. Водій не встиг вчасно загальмувати і зачепив потерпілу правою стороною авто.

Жінка від удару впала та вдарилася головою об асфальт. Патрульний надав потерпілій допомогу, викликав швидку та доповів про випадок керівництву.
Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.

Працівники поліції звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними. Переходити дорогу лише після того, як переконаєтеся, що автівка встигає загальмувати. Пам’ятайте, пішоходу зупинитися легше, ніж автівці на мокрій дорозі.

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