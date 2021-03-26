Для роботи з хворими на COVID-19 тернопільські лікарні безкоштовно залучають студентів-волонтерів

У тернопільських лікарнях запрошують студентів медичних вишів і коледжів для роботи з хворими на коронавірус. Втім, оплатити їхню працю не можуть через мізерне державне фінансування.

Із збільшенням кількості хворих на COVID-19 у Тернополі загострюється проблема з кадрами. Керівники лікарень запрошують до співпраці студентів, але жодної оплати наразі їм пообіцяти не можуть.

«Найбільшою проблемою, яка може виникнути в нас найближчими часом є людський ресурс. Оскільки лікарі також хворіють, середній медичний персонал. Ми акумулюємо всі сили ресурси, щоб надавати медичну допомогу у повному об’ємі, на належному рівні. Національна служба здоров’я виділила кошти для фінансування заробітної плати, але цих коштів є недостатньо. Оскільки заробітна плата виплачується з основного пакету, а враховуючи те, що ми додатково залучали наших медичних працівників для надання допомоги, зокрема в інфекційному відділенні, так склалося, що основної суми грошей недостатньо. Але кошти для придбання медикаментів, засобів індивідуального захисту, використовуємо зі своїх резервів. Із цих резервів також виплачуємо доплати працівникам», – зазначив директор Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Додамо, наразі у лікувальних закладах Тернополя перебуває понад триста хворих на коронавірус. Число госпіталізацій з кожним днем збільшується, відтак у лікарнях розгортають додаткові місця.

За Збручем