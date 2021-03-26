Список медзакладів Тернопільській області, які стовідсотково вакцинувались від COVID-19
22 березня в Україні та Тернопільській області зокрема, розпочався другий етап вакцинації. Тепер щеплення проводять не лише мобільні бригади, але й стаціонарні пункти щеплень. Як раніше повідомлялось УОЗ, до організації щеплень вакцинальної кампанії, окрім мобільних бригад, в області додаються 145 пунктів щеплень, з них – 23 уже напоготові на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Планово під час другого етапу вакцинальної кампанії кожен пункт щеплення має провести щонайменше до 30 щеплень в день.
Додамо, що в області також розпочали вакцинувати працівників медичних закладів, які лікують стаціонарно, але не є госпітальними базами, зокрема і сімейних лікарів. Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу у Тернопільській області стартувала 25 лютого препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка відповідає стандартам безпечності та якості ВООЗ.