Список медзакладів Тернопільській області, які стовідсотково вакцинувались від COVID-19

22 березня в Україні та Тернопільській області зокрема, розпочався другий етап вакцинації. Тепер щеплення проводять не лише мобільні бригади, але й стаціонарні пункти щеплень. Як раніше повідомлялось УОЗ, до організації щеплень вакцинальної кампанії, окрім мобільних бригад, в області додаються 145 пунктів щеплень, з них – 23 уже напоготові на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Планово під час другого етапу вакцинальної кампанії кожен пункт щеплення має провести щонайменше до 30 щеплень в день.

«100% медичних працівників лікарень, які визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» та КНП «Бучацька міська лікарня» Бучацької міської ради зробили щеплення від COVID-19 першою дозою вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield)», – про це повідомила очільниця управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

– Окрім цих двох медичних закладів, – продовжила Ольга Маркіянівна – утримує лідерство за кількістю щеплених від COVID-19 також і КНП «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради (90% щеплень), КНП «Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г.Вершигори» Тернопільської обласної ради (65%), КНП «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації Тернопільської обласної ради (58%) та КНП «Копичинецька комунальна лікарня» Копичинецької міської ради (50%), Найменше щеплено від коронавірусу у КНП «Гусятинська комунальна лікарня» Гусятинської селищної ради – лише 1%.

Додамо, що в області також розпочали вакцинувати працівників медичних закладів, які лікують стаціонарно, але не є госпітальними базами, зокрема і сімейних лікарів. Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу у Тернопільській області стартувала 25 лютого препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка відповідає стандартам безпечності та якості ВООЗ.