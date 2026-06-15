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Новини Тернополя 

Біля Тернополя виявили трактор із відходами в лісосмузі — викликали поліцію

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13 червня ввечері в районі мікрорайону Пронятин у Тернополі представники ГО «Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”» зафіксували ймовірний факт незаконного скидання твердих побутових відходів у лісосмугу за допомогою трактора з причепом.

За інформацією організації, на місце події було викликано поліцію за номером 102. Першими прибули військовослужбовці Національної гвардії, які забезпечують охорону громадського порядку в місті. Вони встановили особу чоловіка та з’ясовували обставини події.

Правоохоронці розглядають інцидент у межах адміністративного законодавства, зокрема норм щодо порушення правил благоустрою та поводження з відходами. Також може йтися про відшкодування завданих довкіллю збитків та зобов’язання прибрати засмічену територію.

Остаточну правову кваліфікацію події мають надати компетентні органи.

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