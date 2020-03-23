Цілодобові аптеки у м.Тернопіль. Оновлений список

🔰Засоби захисту, зокрема, медичні маски, можна придбати:

🔷У мережі аптек «Сімейний лікар» за адресою: вул. 15 квітня, 37; вул. Тарнавського, 4; вул. А. Монастирського, 48;

🔷Аптека «Вигідні пропозиції» за адресою: вул. Л. Українки, 12;

🔷 Аптека «Матері і дитини»;

🔷 Аптека 78;

🔷 Аптека «Сімейний лікар» № 6, вул. 15 Квітня ,37 А;

🔷 Аптека «Сімейний лікар» № 4м. вул. Тарнавського,4;

🔷Аптечний пункт №2 Аптеки № 157, вул. Сахарова, 2 Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня;

🔷 Аптечний пункт № 1 Аптеки № 1, вул. Шпитальна,2, КНП «Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги»;

🔷 Аптека № 1, вул. Р. Купчинського, 9;

🔷Аптека № 28, площа Перемоги, 4б;

🔷Аптека № 72, вул. Чалдаєва, 2;

🔷Аптека №1 ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ, вул.Тарнавського М. генерала, 34;

🔷Аптека Gedeon Richter, вул. Л. Українки, 12;

🔷ТзОВ «Джерела здоров’я» (аптека №1), бульвар Куліша,2

За інф. Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом