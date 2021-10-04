Детские энциклопедии – как правильно подобрать

Наряду со сказочными историями и различными приключениями любимых героев, в личной библиотеке каждого ребенка должна быть энциклопедия. Ведь она дает толчок к развитию в ином направлении. Это не только техника чтения или когнитивные возможности, энциклопедия, прежде всего, знакомит малыша с окружающим миром, позволяет познавать разные сферы жизнедеятельности человека и всего живого на земле. Если в былые времена, некоторые виды книг, очень трудно было достать, то сейчас купить энциклопедию для детей можно в интернет-магазине, например, book24.ua.

Преимущества

Малышу нужны не только сказки, стихи и рассказы, почерпнуть основную информацию о человеческом теле и жизнедеятельности, о мире животных, природы, неживых предметов, он сможет только из энциклопедии. У книг подобного толка присутствуют и другие плюсы, например:

Читать можно не сначала, а с любого места, каждую статью отдельно.

Много познавательной информации, полезной, которая поможет ребенку лучше понять окружающий мир.

Насыщенность иллюстрациями, яркими, содержательными картинками.

Способ подачи информации стимулирует малыша к новым знаниям, поиску ответов на возникшие вопросы.

Учитывая данные факты, важно отметить, что выбирать энциклопедию нужно тщательно, с пониманием ответственности за содержание и информативность.

Какие критерии важны при выборе?

Чтобы малыш был заинтересован в прочтении книги, необходимо ориентироваться на следующие факторы:

Возраст малыша. Дело в том, что каждый этап развития детей отражается на их интересе к окружающему миру и мышлении. Маленький ребенок не станет смотреть книгу, где много непонятных картинок и статей, а школьнику младшего или старшего возраста уже не так интересны детские темы, они ищут более сложные и специализированные знания.

Направление. Энциклопедии бывают универсальные, то есть, содержат общие знания и специализированные, посвященные какой-то одной теме, например, космосу, машиностроению и т.п.

Стиль изложения и дизайн. Конечно, современных изданий и авторов очень много. Выбирать достаточно сложно, но важно обратить внимание на качество текста, наличие ошибок, стилистику написания и оформления. Некоторые эксперты советуют сначала поинтересоваться информацией о книге в интернете, почитать отзывы, затем приобретать.

Значительно сократить время на выбор и покупку нужной энциклопедии поможет интернет-магазин, в частности, book24.ua, где с помощью фильтров можно быстро найти нужный вариант и заказать.